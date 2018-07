Pussy Riot condenados a 15 dias de prisão

Os ativistas russos - três homens e uma mulher - foram acusados de "violar grosseiramente as regras do comportamento dos espetadores".

No minuto 53, este domingo, os quatro entraram brevemente no relvado antes de serem intercetados por assistentes, no jogo entre a França e a Croácia na final do Mundial de 2018.

Logo após a invasão, o grupo russo exigiu, nas redes sociais, a libertação de "todos os presos políticos".

A ação mais conhecida do grupo Pussy Riot remonta a fevereiro de 2012, quando vários membros cantaram uma canção contra o Presidente russo, Vladimir Putin, na catedral de Moscovo.