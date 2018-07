Trump cede à pressão dos republicanos e diz que houve ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016

Tamanho do texto

Esta declaração do Presidente dos Estados Unidos acontece depois de, esta segunda-feira em Helsínquia, ter estado reunido com o Presidente russo Vladimir Putin e se ter recusado a afirmar que informáticos russos tentaram influenciar as eleições.

Rercorde-se que as principais agências de informações dos Estados Unidos já escreveram relatórios em que fica provado que houve uma tentativa por parte de cidadãos russos de interferirem nas presidenciais de 2016 a favor de Donald Trump, que acabou por derrotar a candidata democrata Hillary Clinton.