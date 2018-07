Trump rejeita críticas e diz que encontro com Putin foi excelente

Tamanho do texto

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse, via rede social Twitter, que o encontro com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, foi "mesmo melhor" do que definiu como a "grande cimeira" da NATO/OTAN em Bruxelas.

Trump afirmou que conseguiu realizar "enormes quantidades de poupança", ao mesmo tempo que exigiu aos aliados uma maior contribuição para o orçamento da Aliança Atlântica.