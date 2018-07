Google enfrenta multa milionária recorde

A gigante tecnológica está a ser acusada de abuso da posição dominante do Android para afastar as concorrentes do sistema operativo para telemóveis. Um comportamento que, aos olhos da União Europeia, impede os consumidores de uma livre escolha no mercado das aplicações e serviços móveis.

O braço de ferro com Bruxelas já tinha valido à Google, no ano passado, uma multa de 2,4 milhões de euros por usar o motor de busca para dar vantagem ilegal a si própria no serviço de comparação de compras.

Esta quarta-feira, espera-se que a comissária europeia para a concorrência, Margrethe Vestager, anuncie uma nova penalização.