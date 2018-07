Mundo assinala centenário do nascimento de Nelson Mandela

Tamanho do texto

O centenário do nascimento de Nelson Mandela tem sido celebrado por todo o mundo.

Na quarta-feira assinalaram-se os cem anos sobre o nascimento do ativista anti-apartheid e primeiro presidente negro na África do Sul.

No subúrbio de Alexandra, em Joanesburgo, local onde Mandela viveu, a festa foi o ponto alto das celebrações.

Mas não foi apenas na África do Sul que tiveram lugar celebrações.

Na Bélgica, a famosa estátua do Manneken-Pis passou o dia vestda de Nelson Mandela.

E na catedral de Bruxelas, os sinos tocaram o hino nacional sul-africano.

Em Londres, uma placa comemorativa foi descerrada na Abadia de Westminster.

A neta de mandela, Zamaswazi Dlamini-Mandela, participou na cerimónia que incluiu atuações musicais.

A Administração Postal das Nações Unidas assinalou a ocasião com a emissão de um novo selo com a imagem do líder sul-africano.