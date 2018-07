Protestos mortais no Iraque

Tamanho do texto

Continuam os protestos no sul do Iraque contra as más condições de vida, o desemprego e a corrupção. Seis meses após o anúncio da vitória contra o grupo Estado Islâmico, o descontentamento popular contra a classe dirigente veio à tona, numa altura em que os políticos lutam para formar Governo, na sequência das eleições de maio.