UE multa Google em 4340 milhões de euros

O valor representa um recorde. A gigante tecnológica é acusada de abuso da posição dominante do Android.

União Europeia multa Google em 4340 milhões de euros por práticas anti-concorrenciais com o sistema Android.

Anuncio feito pela comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, em Bruxelas.

"A Google usou o Android como um veículo para cimentar o seu domínio como motor de busca. Estas práticas impediram os concorrentes de inovar e competir neste campo", disse Vestager, acrescentando que "recusaram aos consumidores europeus o benefício da concorrência na muito importante área móvel. Isso é ilegal à luz das regras anti-concorrenciais da União Europeia."

O Wall Street Journal adianta que a empresa vai recorrer da decisão.

O braço de ferro com Bruxelas já tinha valido à Google, no ano passado, uma multa de 2,4 mil milhões de euros por usar o motor de busca para dar vantagem ilegal a si própria no serviço de comparação de compras.