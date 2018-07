Vários mortos em naufrágio de embarcação com migrantes na costa de Chipre

Pelo menos 19 pessoas morreram quando uma embarcação, com 150 migrantes a bordo, ao largo costa norte da ilha de Chipre, naufragou, perto do território da República Turca do Chipre do Norte, entidade política não reconhecida internacionalmente.

As autoridades turcas, responsáveis pelo resgate, disseram à agência Reuters que procuravam ainda 25 pessoas e que mais de 100 migrantes foram recolhidos com recurso a helicópteros e a ajuda de guardas costeiros da Turquia e da entidade turco-cipriota.