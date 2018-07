Viktor Orbán chega a Israel para visita de dois dias

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, chegou a Israel esta quarta-feira para uma visita de dois dias. Orbán vai encontrar-se com o homónimo Benjamin Netanyahu e com o presidente israelita, Reuven Rivlin, na quinta-feira.

Na agenda do líder húngaro está também uma visita ao Museu do Holocausto, Yad Vashem, em Jerusalém. Um percurso que levanta alguma controvérsia, já que nem todos dão as boas vindas a Orbán em Israel. A Amnistia Internacional no local organiza uma manifestação de protesto contra a Viktor Orban que é acusado de antissemitismo.

O objetivo é cimentar as relações bilaterais, mas a comunidade judia já lançou críticas ao acolhimento dado ao primeiro-ministro húngaro. Esta é a primeira visita oficial de Orbán ao Estado judeu, depois da presença de Benjamin Netanyahu em Budapeste em julho passado, na qual elogiou o líder húngaro pelo seu apoio a Israel.