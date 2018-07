A vida de Variações vai dar um filme

Nas palavras do próprio, nasceu demasiado cedo e viveu à frente do tempo, algures entre Braga e Nova Iorque. A vida de António Variações, que marcou não só a música, mas toda a sociedade portuguesa dos anos 80, dava um filme e é isso mesmo que vai acontecer. A biopic sobre o cantor está a ser rodada por João Maia, com produção da David & Golias (de Fernando Vendrell).

Sérgio Praia é António, no filme: "Pouca gente conhecia o António, porque ele era uma pessoa com um foco muito particular e extremamente fechado. Não era uma pessoa de abrir muito a casa ou de muitos sorrisos, o que não quer dizer que não tivesse humor. Era uma pessoa com bastante humor. A certa altura temos de nos fechar e focar naquilo que é mais importante e, para mim, o mais importante neste filme são as letras. São o grande caminho neste filme, está lá tudo", conta o ator.

Sérgio Praia como António Variações (Foto: João Pina / David & Golias)

Victória Guerra desempenha o papel de Rosa Maria, fundadora do Trump's (bar icónico da noite lisboeta) e amiga próxima de Variações: "Pouca gente sabe que ele só aos 30 e tais é que ficou famoso, muito pouca gente sabe que ele não parou de cantar a vida inteira e muito menos gente sabe que ele foi barbeiro e foi assim que fez dinheiro para gravar discos. Acho que essa parte é muito, muito bonita e muito interessante. É isso que faz com que o filme tenha uma certa magia", diz a atriz.

Victória Guerra como Rosa Maria (Foto: João Pina / David & Golias)

O filme é aguardado com ansiedade pelos fãs de António Variações, que vão ter de esperar até ao próximo ano para ver a estreia.