Espanha recusa julgar Puigdemont 'apenas' por peculato

O Supremo Tribunal espanhol rejeita entrega de Carles Puigdemont apenas para ser julgado por crime de peculato.

A mais alta instância da Justiça espanhola não reconhece a decisão do Tribunal alemão de Schleswig-Holstein, que recusou extraditar Puigdemont por delito de rebelião. Na semana passada anunciou que apenas aceitava fazê-lo por desvio de dinheiros públicos.

Uma decisão que na opinião do Supremo espanhol revela falta do compromisso do tribiunal alemão e que podia por em causa a ordem constitucional espanhola.