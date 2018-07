Nacionalismos populistas conduzem "à cegueira e à guerra"

Apreensivo com o momento que se vive no comércio internacional. Surpreendido com a declarações de Donald Trump que põe em causa a amizade da União Europeia para com os Estados Unidos. Preocupado com os nacionalismos emergentes.

Assim se mostrou Jean-Claude Juncker, em Madrid, num discurso sobre as"Novas perspetivas para o futuro da Europa".

O presidente da Comissão Europeia diz que "nos últimos anos há um fenómeno inquietante, visível, perceptível, mas nada plausível: o regresso aos nacionalismos; a recusa de ver os outros com os mesmos olhos. É uma tendência perigosa que alimenta todos os populismos e o populismo associado ao nacionalismo conduz à cegueira e à guerra."

Juncker ouviu ainda um pedido do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para que, na próxima semana, deixe claro a Trump que a União Europeia não tem inimigos.