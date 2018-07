Princesa do Japão de visita ao Brasil

Ainda pouco à vontade nestas lides das visitas oficiais, a princesa Mako de Akishino do Japão está no Brasil onde existe a maior comunidade nipónica fora do país.

A primeira paragem ocorreu no Rio de Janeiro. A filha do segundo príncipe na fila de sucessão ao trono do Japão foi aos locais mais turísticos da cidade maravilhosa e plantou pau-brasil no Jardim Botânico.

A imprensa brasileira destaca a imagem quase angélica da princesa Mako....que vai visitar 14 cidades brasileiras nos próximos dias.