Londres diz que tudo não passa de "especulação selvagem"

"Especulação selvagem" é a resposta do ministro da Segurança britânico, Ben Wallace, à notícia de que a polícia britânica teria identificado os suspeitos do ataque contra o ex-agente russo Serguei Skripal e a filha. A notícia foi avançada esta quinta-feira pela Press Association, que disse que os autores do envenenamento, que vitimou depois um casal britânico, eram russos.