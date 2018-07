Theresa May visita Irlanda do Norte

Theresa May está na Irlanda do Norte pela primeira vez desde o "Brexit".

No entanto, May recusa a proposta da União Europeia para a região. O bloco comunitário propôs manter a Irlanda do Norte na união aduaneira e em partes do mercado único, caso o Reino Unido abandone esses espaços económicos e não apresente uma solução viável para manter a fronteira da Irlanda do Norte aberta.

A proposta de Bruxelas não agradou ao executivo britânico, que recusa criar aquilo o que considera ser uma fronteira entre a Irlanda e o resto do Reino Unido.