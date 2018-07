Turquia levanta estado de emergência

Tamanho do texto

Dois anos após o alegado golpe de Estado, o governo turco decidiu alterar as condições extraordinárias em que os país tem vivido. No entanto, prepara um pacote legislativo que prevê a manutenção do regime de "autoridade de exceção" para governadores das províncias e forças de segurança e autoriza o sistema judicial a promover investigações, prender suspeitos e impor um bloqueio aos meios de comunicação social.

Sob o estado de emergência, foram detidas cerca de 77 mil pessoas e 150 mil foram demitidas ou suspensas dos seus postos de trabalho. Como justificação para a vaga repressiva o combate ao terrorismo

Agora, depois de ser reconduzido no cargo de presidente, Erdogan decidiu não estender o estado de emergência, renovado sete vezes por três meses desde julho de 2016.