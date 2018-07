A escravidão moderna, um problema do mundo inteiro

A Coreia do Norte e a Eritreia possuem os níveis mais altos do que é definido pelas Nações Unidas como escravidão moderna, flagelo que afeta cerca de 40 milhões em todo o mundo.

É o que diz Global Slavery Index 2018, estudo realizado pela Walk Free Foundation, em colaboração com a Organização Internacional do Trabalho, e apresentado esta semana, que relaciona o incremento do número de escravos com fatores como conflitos e a existência de os governos autoritários.

Fiona David, da Minderoo Foundation, coordenou a recolha de dados. Diz que tanto a Coreia do Norte, como a Eritreia e o Burundi possuem "uma rede de trabalhos forçados com o patrocínio do Estado" e que, em casos como estes "o Governo coloca as pessoas a trabalhar para seu próprio benefício."

O chamado top 5 dos países com índices mais elevados fica completo, este ano, com a China, o Paquistão e a Nigéria, onde se concentra cerca de 60% das vítimas registadas em todo o mundo.