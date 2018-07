Alto funcionário do Eliseu que espancou manifestante será despedido

Tamanho do texto

A pressão da opinião pública falou mais alto e Alexandre Benalla será demitido das funções que exerce junto do presidente francês, segundo informou uma fonte oficial do Palácio do Eliseu. Chefe de gabinete adjunto, Benalla era o mais alto responsável pela segurança e pela organização das deslocações de Macron.

O vídeo em que aparece a espancar um manifestante durante os protestos do dia 1 de maio, usando um capacete e insígnias da polícia (à qual não pertence) causou uma onda de mal-estar.

O caso foi na altura abafado pelas mais altas esferas e Benalla sancionado com uma mera suspensão de 15 dias sem salário.