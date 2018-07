Jeremy Wilks, Euronews - Temos uma questão de Veronica Remondini, que gostaria de saber até que ponto estamos a introduzir o conceito de reutilização no fabrico de foguetões na Europa.

Giorgio Tumino, chefe do Programa de Desenvolvimento da Avio (fábrica de foguetões espaciais) - "Sim, na verdade já estamos a trabalhar com a reutilização na Europa, e em particular na Agencia Espacial Europeia, há vários anos. Recordo mais uma vez a missão bem-sucedida realizada pelo Vega no quarto voo, em que testámos todas as tecnologias. Além disso, e na perspetiva a longo prazo, quando falamos sobre o Vega e o desenvolvimento que estamos fazer com o motor LOX a metano, que é intrinsecamente reutilizável, poderíamos pensar a longo prazo na reutilização não só do módulo de reentrada, mas também no módulo de serviço orbital.

Jeremy Wilks, Euronews - Também recebemos uma pergunta de Ed Bertony, que gostaria de perceber se, atualmente, existem alternativas aos combustíveis dos foguetões.

Giorgio Tumino, chefe do Programa de Desenvolvimento da Avio (fábrica de foguetões espaciais) - "Existem motores que são mais eficientes do que os que usam propulsão química, e aqui eu refiro-me à propulsão nuclear, solar térmica, propulsão elétrica e alternativas do futuro como a propulsão a laser, as velas solares, etc. O problema é que têm pouco impulso. Quando queremos sair do solo e subir contra a gravidade, precisamos de um grande impulso que só conseguimos através da propulsão química. Portanto, na área dos foguetões espaciais, hoje em dia não há alternativas.