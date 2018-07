Família desaparecida no Rio Evros

Uma mulher e três crianças estão desaparecidas no rio Evros, na fronteira greco-turca, depois de o barco que as transportava ter virado na quarta-feira de madrugada. As autoridades gregas conseguiram resgatar cinco pessoas, incluindo o marido e pai da família desaparecida.

"O meu nome é Murat Akcabay. A minha mulher é Hatice Akcabay. Ambos somos professores. O nosso barco virou quando cruzávamos o rio Evros, no dia 18 de julho, à 1 da manhã. A minha mulher e os meus três filhos, de 1, 4 e 6 anos de idade desapareceram no rio. Como pai, peço às autoridades gregas que não parem as operações de busca e resgate", apela o familiar das pessoas desaparecidas, numa mensagem gravada com o telemóvel e enviada à Euronews.

A família tentava chegar à Grécia, fugindo da repressão que tem sido aplicada na Turquia depois da tentativa de Golpe contra o presidente Recep Tayyip Erdogan.

O rio Evros, que separa os dois países, é usado frequentemente por migrantes e refugiados que tentam sair da Turquia.