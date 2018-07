Israel bombardeia "toda a Faixa de Gaza"

Tamanho do texto

Duas das vítimas morreram durante um ataque contra um posto de vigilância do Hamas, no sul do enclave palestiniano. Outra pessoa foi abatida pelo exército israelita em Rafah.

O exército israelita anunciou ter bombardeado "alvos militares ao longo de toda a Faixa de Gaza", como resposta aos alegados tiros que terão visado os seus soldados perto da fronteira com o enclave palestiniano.