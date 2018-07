Tamanho do texto

Michel Temer não se vai recandidatar à presidência do Brasil.

A revelação foi feita pelo próprio presidente, numa entrevista exclusiva à RTP, no final da cimeira da CPLP

Com Temer fora da corrida, sobram 16 possíveis candidatos às presidenciais, com Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Marina Silva a reunirem as maiores intenções de voto entre os brasileiros.