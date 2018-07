Rali Rota da Seda prestes a arrancar

Tudo a postos para o arranque do Rali Rota da Seda de 2018. Depois de dois dias de preparativos, teve lugar a cerimónia inaugural da 8ª edição do Rali no Teatro Nacional de Astracã, tendo como pano de fundo o espetacular delta do rio Volga, na Rússia. É a partir daqui, às portas do Deserto de Calmúquia, que no sábado de manhã sairão os principais favoritos nas categorias de carros e camiões para a sua impiedosa batalha pelos louros do vencedor.

Oito anos depois de seu segundo lugar ao lado do campeão Carlos Sainz, seu companheiro de equipa na época com a Volkswagen, Nasser Al-Attiyah está de volta no Rali Rota da Seda e não esconde a sua satisfação. Duas vezes vencedor do Rali Dakar (2011 e 2015) e vice-campeão nas últimas três etapas do mundial de todo-o-terreno com o seu fiel co-piloto, o francês Mathieu Baumel, o piloto do Qatar e seu Toyota Hilux Overdrive são firmes favoritos nos carros. Entre outros favoritos encontram-se também Yazeed Al-Rajhi, da Arábia Saudita e o espanhol Joan Roma Cararach.