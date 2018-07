Rússia investiga suposta fuga de informação sobre mísseis

Após a suspeita de que informações secretas sobre novos mísseis hipersónicos teriam sido levadas para o Ocidente, o Departamento Federal de Segurança da Rússia invadiu, sexta-feira, as instalações do centro de pesquisa da Roscosmos, a agência estatal encarregue do programa espacial civil russo, em Moscovo,

O gabinete do diretor do centro, Dmitriy Paison, foi revistado.

"A ação da investigação está a ser levada para áreas pelas quais este ou outros funcionários são responsáveis. Infelizmente não posso dizer exatamente onde isso está a acontecer," declarou o porta-voz da Roscosmos, Vladimir Ustimenko.

O porta-voz revelou ainda que, apesar do gabinete do diretor ter sido revistado, Dimitri Paison encontrava-se em liberdade e estava a colaborar com as autoridades na investigação.

Dezenas de pessoas estão a ser investigadas sob suspeita de passarem segredos sobre o desenvolvimento da tecnologia hipersónica - capaz de atingir uma velocidade cinco vezes superior à velocidade do som - noticiou o jornal Kommersant. Mas Não ficou claro exatamente qual a tecnologia.