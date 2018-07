Omar Fraile vence 14.ª etapa da Volta a França

Fraile, de 28 anos, saiu vencedor pela primeira vez no Tour, com um tempo de 4h.41.57. Ficou alguns segundos à frente do francês Julian Alaphilippe e do belga Jasper Stuyven.

Na classificação geral, o britânico Geraint Thomas, da equipa Sky, manteve a liderança, seguido por Chris Froome e pelo holandês Tom Dumoulin. O pelotão apareceu na subida final com um atraso de 20 minutos.

Neste domingo tem lugar a décima quinta etapa, entre Millau e Carcassone, uma etapa com 181,5 quilómetros.