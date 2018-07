Protestos em Varsóvia contra reforma judicial

Quatro pessoas foram detidas durante os protestos da passada sexta-feira em frente ao parlamento de Varsóvia. Dois agentes da polícia ficaram feridos nesta manifestação contra a reforma judicial no país e contra uma nova legislação que permite ao governo nomear os membros e o Presidente do Supremo Tribunal.

Esta é a mais recente iniciativa do partido Direito e Justiça, conservador e eurocético, que pretende reduzir a autonomia do Poder Judicial e agilizar as nomeações. A medida tem o apoio do presidente da República, Andrzej Duda.

As medidas são criticadas por organizações de direitos humanos e pelos partidos da oposição polacos. A União Europeia abriu um procedimento contra a Polónia por potencial "violação do Estado de Direito" e o país corre o risco de perder milhões de euros em ajudas da UE.