Al Attiyah volta a ganhar no Rali Rota da Seda, e sem traçao traseira

Nasser Al Attiyah venceu a segunda etapa do Rali Rota da Seda. Um circuito rápido, mas irregular rumo á cidade de Elista, que foi a primeira parte da etapa de maratona sem assistência à chegada. A má notícia para Nasser foi a falha mecânica do seu Toyota Hilux, que ficou apenas com tração dianteira e não será arranjado até segunda-feira.

Depois de um furo no dia da abertura, Yazeed Al Rahji recuperou hoje o tempo perdido para terminar apenas dois minutos atrás de seu principal adversário. Yazeed, da equipa X-Raid, está agora na liderança, depois da indisposição de ontem do espanhol Nani Roma.