Bannon quer ajudar extrema-direita europeia

Steve Bannon, o antigo diretor de campanha e depois conselheiro de Donald Trump, também editor do site noticioso Breitbart, conotado com a extrema-direita, quer atravessar o Atlântico e ajudar os partidos europeus da direita mais radical a ganhar protagonismo. Bannon vai criar uma fundação, chamada "O Movimento", com o objetivo de aumentar a visibilidade e estimular o crescimento destes partidos. A organização vai estar sediada em Bruxelas e vai disponibilizar serviços que vão das sondagens ao aconselhamento de propaganda. O primeiro objetivo são as eleições para o Parlamento Europeu na próxima primavera. Bannon espera poder formar um "supergrupo" de direita radical, que possa agrupar cerca de um terço dos eurodeputados.