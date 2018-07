Entre polémicas, Bolsonaro oficializa candidatura

Jair Bolsonaro deve oficializar ainda este domingo a candidatura às presidenciais brasileiras de outubro. O antigo militar, conhecido pelas tiradas e posições polémicas, além da conhecida e assumida admiração pela ditadura militar, deve ser investido na convenção do Partido Social Liberal, no Rio de Janeiro. É um dos favoritos ao Palácio do Planalto e deve passar sem dificuldades à segunda volta. Uma candidatura que ganha força com ausência mais que provável do ex-presidente Lula, que continua preso por corrupção.

Em Goiás, no Estado de Goiânia, Bolsonaro teve um banho de multidão, naquilo que o próprio disse não ser um comício eleitoral. A polémica estalou quando defendeu a liberalização do porte de arma e ensinou uma criança a fazer o sinal da pistola com os dedos. O gesto foi repetido este sábado com mais uma criança.

A foto de Bolsonaro ensinando mais uma criança a fazer o gesto da arma foi divulgada pelo próprio filho do candidato, também deputado.

Em resposta, um dos candidatos da esquerda, Guilherme Boulos, disse no Twitter que "Bolsonaro não é um adversário eleitoral, mas sim um adversário do Brasi"l.

A campanha de Bolsonaro tem surfado uma onda de populismo e contestação aos partidos e políticos que governaram o Brasil nas últimas décadas, entre escândalos de corrupção. Vários têm-se manifestado exigindo uma nova tomada de poder por parte dos militares. O país viveu uma ditadura militar, altamente repressiva, entre 1964 e 1985.