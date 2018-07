Jordânia recebe 800 "capacetes brancos" com a ajuda de Israel

Tamanho do texto

A Jordânia recebe 800 "capacetes brancos" deslocados do sudeste da Síria, com a ajuda de Israel. A operação de resgate via Israel para a Jordânia foi feita neste domingo.

Entre os deslocados estão membros dos "Capacetes Brancos" - a organização de defesa civil da Síria - juntamente com as famílias. A operação de resgate via Israel para a Jordânia foi feita neste domingo.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Jordânia disse que o reino permitiu que a ONU organizasse a entrada e a passagem destas pessoas por razões humanitárias, já que as suas vidas estavam em perigo, mas reforça que mantêm uma posição de não-intervenção no conflito.

No sábado passado, antes da operação, as autoridades israelitas fecharam as estradas nos Montes Golã, um território ocupado na fronteira síria.

Israel facilitou a missão de retirada dos capacetes brancos desta zona de guerra, onde as forças de Damasco avançaram contra os rebeldes.

Os "Capacetes Brancos" fizeram várias operações de resgate, em territórios ocupados, depois dos bombardeamentos aéreos nas zonas civis. A organização humanitária já salvou milhares de vidas na Síria.