Mais de duas centenas de migrantes resgatados no Estreito de Gibraltar

Mais de duas centenas de pessoas foram resgatadas neste domingo no Estreito de Gibraltar.

As operações de salvamento começaram às 5:30 da madrugada após avisos da presença de 19 embarcações com migrantes vindos da África Subsaariana e do Magrebe que tentavam alcançar a costa espanhola.

Na última sexta-feira também foram salvos, aproximadamente, 300 migrantes a bordo de 17 embarcações. Ao todo, mais de 500 pessoas foram resgatadas, só neste fim de semana e a rota Magrebe-Espanha ganha cada vez mais popularidade no Mediterrâneo.

No primeiro semestre deste ano, o número de migrantes ilegais que desembarcaram na costa espanhola chegou aos 16 mil.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações, Espanha ultrapassa Itália relativamente ao número de migrantes que recebe vindos de África.

A rota Líbia-Itália com o menor afluência é também a mais perigosa e a que regista mais mortes.

As ONGs pedem à Europa a implementação de plano de coordenação para resolver esta crise migratória.