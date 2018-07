"Caso Benalla": Ninguém sabia de nada

"Nunca aceitarei que alguém que usurpa a identidade de um polícia ou gendarme lance o descrédito sobre as forças de segurança", disse o ministro do Interior Gérard Collomb no Twitter.

Gérard Collomb , ministro do Interior, também não sabia quem era Alexandre Benalla: "Não o conhecia. Pensava que era alguém que fazia parte da polícia. Nunca me encontrei com ele... Aliás, encontrei-me, mas não sabia que era conselheiro do Presidente da República. Não fui informado. Só mais tarde constatei que havia dois observadores presentes no local e que entraram de seguida, aliás de forma bastante inoportuna, na sala de comando onde eu estava com o prefeito de polícia a acompanhar o seguimento das operações" , disse o ministro.

O "escândalo Benalla" começa a ameaçar fazer rolar cabeças em França. Esta segunda-feira foi dia de audiências na comissão de inquérito da Assembleia Nacional, sobre o caso do chefe da segurança de Emmanuel Macron , gravado nas manifestações de 1 de maio, em Paris, a espancar manifestantes com a cumplicidade da polícia.

Alexis Corbière, deputado do partido de esquerda "La France Insoumise", pede a comparência de Macron na Assembleia: "É óbvio que temos de levar o Presidente da República a depor. O Sr. Collomb, ministro do Interior, não conhece o estatuto profissional da pessoa responsável pela segurança do Presidente da República. É nesse ponto que estamos".

Para Alexis Corbière, a audição de Collomb foi "uma manobra de diversão".

Já para a líder do Rassemblement National, Marine Le Pen, este é um caso de grande gravidade: "O tema mais grave, neste caso, é a existência de uma polícia paralela, que não está submetida à responsabilidade do ministério do Interior".

E as revelações vão surgindo. Sabe-se, por exemplo, que Benalla, agora constituido arguído e demitido das funções que exercia junto do presidente, ocupava um apartamento nas dependências do Palácio do Eliseu.

Um outro vídeo publicado pela comunicação social francesa mostra Makao, guarda-costas de Macron contratado por Benalla, a jogar Playstation com Jawad Bendaoud, o homem que alojou os terroristas dos atentados de 13 de novembro de 2015. Pode tratar-se de uma infeliz coincidência, mas a verdade é que as questões são cada vez mais e a pressão sobre Macron aumenta.