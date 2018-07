Macron ordena remodelação de equipa

Tamanho do texto

O presidente francês ordenou uma remodelação da equipa, no meio de uma tempestade política em que o ministro do interior Gerard Collomb se prepara para responder a uma comissão de inquérito na Assembleia. Em causa está o escândalo tornado público na semana passada, que envolveu imagens de violência protagonizadas pelo guarda-costas de Macron. O ministro é acusado de ter mantido silêncio sobre o caso, do qual estava ao corrente desde 2 de maio.

Alexandre Benalla é o guarda-costas do presidente que foi captado a bater em manifestantes no 1.° de maio, usando equipamento de polícia enquanto estava fora de serviço. Numa primeira instância, o incidente valeu a Benalle uma suspensão por 15 dias. Mas perante as críticas da opinião pública, Macron acabou por despedir o guarda-costas na passada sexta-feira.

Benalla e mais quatro pessoas, incluindo três polícias, foram formalmente acusados pelo incidente.