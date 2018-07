Mesut Ozil abandona seleção alemã de futebol e acusa federação de racismo

Une publication partagée par Mesut Özil (@m10_official) le 22 Juil. 2018 à 11 :08 PDT

O mau estar começou com uma fotografia de Ozil, que é de origem turca, com Erdogan, presidente da Turquia, durante a campanha eleitoral.

Na altura, Reinhard Grindel, presidente da Federação alemã de Futebol, afirmou que "os valores defendidos pelo futebol e pela federação alemã não eram tidos em conta por Erdogan".

O futebolista diz que se sentiu atacado por todas as frentes e que não iria renegar as origens.

Este caso já provocou reações, mesmo dentro do governo federal.

Umas de apoio, como a da ministra da justiça, que num tweet escreveu que o caso é alarmante e que não há lugar a racismo no país e nas principais instituições germânicas.

Cem Özdemir, deputado do partido os Verdes criticou as explicações de Mesut Ozil mas também a posição da federação e do presidente Reinhard Grindel.

Recorde-se que, no total Ozil participou de 92 jogos com a camisola da seleção alemã.

Em 2014, chegou ao auge de sua participação com a conquista do título mundial no campeonato do mundo do Brasil.