Rali Rota da Seda: Harry Hunt e Dmitry Sotnikov vencem terceira etapa de lama e de desordem

Tamanho do texto

O terceiro dia do Rali rota da Seda foi de lama e de desordem. A frota azul da Kamaz ficou presa na lama aos 80kms da etapa. Primeiro foi o camião do russo Andrey Karginov, depois o camião preto de Eduard Nikolaev e finalmente o de Anton Shibalov. Os pilotos ficaram a ajudar-se uns aos outros e perderam cerca de 30 minutos mas muitos dos restantes participantes, incluíndo cerca de metade dos carros, perderiam muito mais tempo.

Pilotando com apenas 2 rodas motrizes, Nasser Al Attiyah, o piloto na liderança, perdeu uma hora com o seu Toyota preso na lama e queimou a embraiagem ao tentar desenterrar o veículo. O caos era tal que o diretor do Rali, Vladimir Chagin, decidiu anular o troço.