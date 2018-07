Tiroteio em Toronto abre debate sobre uso de armas no Canadá

Três mortos, entre eles o atirador e 12 feridos. Este é o último balanço do tiroteio que ocorreu em Toronto este domingo à noite. Ainda não são conhecidas as motivações do suspeito de 29 anos, nem se foi abatido ou se suicidou. Um vídeo gravado por uma testemunha e publicado no Twitter mostra o indivíduo a passar em frente a um restaurante, a pegar numa arma e a disparar indiscriminadamente.