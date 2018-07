Um funcionário e três homens armados morrem em ataque em Erbil

Três homens armados e um funcionário morreram esta segunda-feira em confrontos com forças de segurança na província de Erbil, capital da região autónoma do Curdistão iraquiano. As autoridades suspeitam dos jiadistas do autoproclamado Estado Islâmico ou Daesh (sigla em árabe).

De acordo com um comunicado oficial, o grupo entrou no edifício da região autónoma e "feriu um membro da polícia" com disparos. Forças de segurança terão depois rodeado o local em busca dos atacantes, no terceiro andar, onde se deram os confrontos.