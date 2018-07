"Tive a certeza de que havia pessoas atrás de mim que não iam conseguir. Foi certo."

As imagens estão a chocar o mundo. Muito parecidas com as de Pedrogão, Mati, uma pequena vila grega, a 30 quilómetros de Atenas, ficou em cinzas. Esta manhã foram encontrados 26 corpos carbonizados só nesta região de Rafina. Crianças e adultos perderam a vida enquanto escapavam do fogo, muitos largaram os carros e correram em direção ao mar, muitos outros não chegaram a tempo e acabaram por morrer no caminho.