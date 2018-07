Centenas de vítimas em colapso de barragem no Laos

Tamanho do texto

No Laos, centenas de pessoas estão desaparecidas e milhares ficaram desalojadas, na sequência do desabamento de uma barragem hidroelétrica em construção. A força das águas inundou repentinamente vastos territórios e levou consigo tudo o que encontrou pela frente. Milhares de casas foram destruídas. Muitos quilómetros de estradas estão intransitáveis.

As autoridades disponibilizaram barcos para ajudar as populações a fugir, no distrito de San Sai, na província de Attapu.

A empresa responsável pela construção atribui o colapso da estrutura às chuvas fortes e inundações dos últimos dias.

O Laos é um dos países mais pobres do continente asiático. O regime comunista quer transformá-lo na bateria elétrica da região, vendendo energia aos vizinhos. Dezenas de barragens têm vindo a ser construídas. Diversos grupos de defesa do ambiente questionam a ambição hidroelétrica do país.