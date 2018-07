Elton John e Príncipe Harry lançam Fundo MenStar contra o HIV-SIDA

"Se quisermos acabar com a SIDA de uma vez por todas, temos de fazer com os homens sejam parte da solução. É tempo de uma coligação global para ensinar os homens a proteger-se," disse Elton John perante a audiência.

"Para proteger não só as mulheres deles e as namoradas deles, as irmãs deles e as filhas deles, mas também os irmãos e os filhos deles," continuou o cantor britânico.

A quebra do ciclo de transmissão e o fim da pandemia até 2030 é o principal objetivo a atingir pelo Fundo , especialmente nas zonas mais afetadas do Planeta, como é o caso da África subsahariana.