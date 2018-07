Incêndios na Grécia matam mais de 50 pessoas

Testemunhas afirmam ter visto pelo menos quatro mortos numa estrada na comunidade de Mati, na região da Ática, a leste da capital. O popular destino turístico, a 40 quilómetros de Atenas, foi devastado pelo rápido incêndio.

"Felizmente o mar estava ali e nós fomos para o mar, porque as chamas perseguiam-nos até à água, queimou as nossas costas e mergulhámos na água. Isso lembrou-me da erupção em Pompeia", afirma Kostas Laganos, residente em Mati.

Yannis Kakoulis também vive em Mati e sente que escapou por pouco a uma tragédia. "O que é que eu posso dizer? Já passou, estamos vivos e isso é o que realmente importa", diz.

Alexis Tsipras antecipou o regresso de uma viagem à Bósnia oara coordenar a resposta. "É um momento difícil para a Ática (região), é uma noite difícil para a Grécia. No momento, mais de 600 homens e mulheres do corpo de bombeiros e 300 veículos foram mobilizados em três grandes frentes", declarou o primeiro-ministro aos jornalistas.

A Grécia declarou estado de emergência e pediu ajuda à União Europeia para combater os incêndios que estão fora de controlo em vários lugares. Dezenas de casas foram destruídas e as principais vias e ligações foram interrompidas. O exército foi recrutado para ajudar a combater as chamas e as pessoas da região instruídas a fechar as casas e sair.

Ventos fortes depois de um inverno relativamente seco fizeram do país uma caixa de pólvora, mas a causa dos incêndios ainda está por determinar.