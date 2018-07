Israel abateu caça da aviação síria

Tamanho do texto

Em comunicado, o Exército israelita cofirmou que foram disparados dos mísseis Patriot contra o avião depois deste ter entrado cerca de 2 quilómetros no seu espaço aéreo, nos Montes Golã (território ocupado por Telavive desde 1967).

Segundo o jornal israelita Hareetz, ainda não se sabe onde é que o avião caiu e se os pilotos morreram

Do lado da Síria, meios de comunicação estatais afirmaram que o caça foi abatido quando participava em raides no sul do país e sublinham que o avião se encontrava em espaço aéreo sírio.