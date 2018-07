Macron sobre Benalla: "O único responsável sou eu"

Esta terça-feira, foi a vez do primeiro-ministro,, Edouard Philippe, no parlamento:

" Uma deriva individual da parte deste encarregado de missão de segurança, não faz um assunto de Estado. As más companhias que foram evocadas ontem na comissão de inquérito pelo perfeito de polícia não fazem um assunto de Estado"

A oposição no parlamento não tem a mesma leitura. O presidente da UDI - União dos Democratas Independentes - , Jean Cristophe Lagarde, afirma: "Não creio que seja uma deriva individual, é um problema institucional porque este senhor trabalhava no Eliseu. Vimos noutros casos, no passado, com outros presidentes, que toda a gente se calava, toda a gente fazia vista grossa e todos cometiam abusos de poder".

O deputado do movimento Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, questiona: "Ele diz que reagiram rapidamente. Mas foi no mês de julho. O que se passou durante dois meses e meio?"

Perante a comissão de inquérito, o chefe de gabinete de Emmanuel Macron, Patrick Strozda, justificou a forma como tratou da questão:

"Os elementos de que dispunha no dia 2 de maio, conduziram-me a uma sanção que considerei adaptada e proporcionada. Compreendo perfeitamente que possam considerar que não é adaptada, mas assumo a minha decisão".

A decisão foi a de suspender Benalla de funções durante 15 dias, após ter sido filmado a espancar pessoas na manifestação do 1° de maio. Os media franceses revelaram entretanto que Benalla participou em missões de segurança do presidente durante o tempo em que supostamente estaria suspenso de funções.

Outro mistério em torno deste caso é o referente ao salário de Alexandre Benalla. Diversas fontes falam de 10 mil euros mensais; o chefe de gabinete do presidente desmentiu, mas recusou-se a revelar o montante.