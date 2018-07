Menores estão a ser detidos no Aeroporto de Lisboa

Tamanho do texto

Vários menores e as próprias famílias em condições de "Pedido de Asilo Internacional" têm sido detidos no Aeroporto de lisboa pelo SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O jornal denúncia vários casos, um deles o de uma família oriunda do norte de África, com uma criança de três anos, que está detida no aeroporto há um mês e meio.

A Inspecção-Geral da Administração Interna já abriu um inquérito até porque esta situação viola as leis internacionais.

Segundo a Convenção dos Direitos da Criança, nenhum menor pode ser detido por causa do estatuto legal dos próprios pais.

Eduardo Cabrita, o ministro português, pediu um relatório urgente ao SEF para saber em que condições estes menores estão a ser detidos.