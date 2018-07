Rali Rota da Seda: Mathieu Serradori e Andrey Karginov vencedores da quarta etapa

Depois dos problemas de ontem, Nasser Al Attiyah “voou” pela etapa fora. Apesar do seu ter sido um dos últimos (o 26°) carros a arrancar, o piloto recuperou grande parte do tempo perdido, até se deparar outra vez com um problema mecânico no diferencial do seu Toyota Hilux n°101.

O líder de ontem nos carros, Harry Hunt teve um mau dia na quarta etapa do Rali Rota da Seda de 2018. A suspensão dianteira do seu Peugeot 3008 DKR Maxi n°107 falhou e o piloto britânico teve que esperar por ajuda para repará-lo, perdendo 2 horas.

E quem beneficiou do acontecido foi o novo líder do rali Yazeed Al Rajhi, que ganhou terreno a caminho da meta. No entanto, o saudita teve alguns problemas de navegação com o seu MINI John Cooper Works n°103, que o levaram a perder a vitória, ao fim dos 366 kms do percurso, a favor do francês Mathieu Serradori por apenas 1 segundo. O Buggy SRT n°108 de tração a duas rodas de Serradori revelou-se mais competente para fazer face ao terreno anómalo da fase final da etapa.

Na classificação geral, Al Rajhi é o novo líder, com 46 minutos de vantagem sobre Serradori.

Na categoria dos camiões, a vitória coube a o russo Andrey Karginov, cujo Kamaz-Master n°309 teve os menores problemas durante a etapa, logo seguido menos de um minuto mais tarde pelo holandês Maarten Van Den Brink (Renault Sherpa n°304). Apesar da dificuldade do percurso, Karginov reduziu a metade o seu tempo de diferença em relação a Dmitry Sotnikov (Kamaz-Master n°300), que apesar de ter perdido 20 minutos com vários problemas mecânicos, continua a liderar na classificação geral.

Amanhã o rali retomará o percurso ao longo do rio Volga em direção a Moscovo, para as últimas três etapas do evento deste ano.