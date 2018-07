Rumo à reconciliação nas prisões de El Salvador

O centro penitenciário de San Francisco Gotera, em El Salvador, fica num dos países com a taxa de homicídio mais elevada do mundo. Só em 2017, morreram no pequeno país centro-americano cerca de 4 mil pessoas, vítimas de assassinatos, de acordo com dados oficiais.

Em prisões como as de Gotera, convivem, contra a própria vontade, membros de gangues rivais, grupos de rua extremamente violentos, responsáveis pela insegurança nas cidades salvadorenhas. Gangues como o Bairro 18 ou a MS, a Mara Salvatrucha.