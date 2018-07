Venezuela sem electricidade

Tamanho do texto

A greve não tem fim à vista e vai aumentar a pressão sobre o governo de Nicolas Maduro.

Desde março que os cortes no abastecimento de electricidade são cada vez mais frequentes. Os trabalhadores reclamam aumentos salariais e investimento.

"Nem sequer consigo comprar pão, há muitos anos que trabalho para a empresa e ganho o salário mínimo. (...) Nem consigo pagar o bilhete. Há muitas em que trabalhamos um dia e faltamos dois dias porque nao temos dinheiro para o bilhete. Se compramos queijo, ou pão, não temos dinheiro para vir trabalhar", afirma Giovanni Gonzalez, funcionário da Corpoelec.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a inflação na Venezuela deverá atingir 1 milhão ainda este ano. O presidente Nicolas Maduro afirma que o país é vítima do que descreve como uma guerra económica e aponta o dedo aos interesses económicos da oposição que, afirma, atua com o apoio de Washington.

Desde 25 de junho que os trabalhadores da saúde estão igualmente em greve. Também eles reclamam aumentos salariais e melhores condições de trabalho.

Os professores universitários discutem igualmente a adesão à adesão à greve. Os reformados manifestaram-se recentemente para reclamar o pagamento das pensões.