Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) , o primeiro ataque, no qual morreram 38 pessoas, ocorreu num mercado de frutas e vegetais logo ao nascer do dia.

Pelo menos 156 pessoas perderam a vida em atentados na cidade de Sueida , no sul da Síria e em combates entre as forças governamentais e o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

As outras vítimas resultam dos combates entre as forças governamentais e militantes do grupo Estado Islâmico, próximo das fronteiras com os Montes Golãs e com a Jordânia.

O OSDH diz que entre as vítimas há 62 civis e 94 combatentes.

Sueida, uma cidade predominantemente druza, tinha, até agora, sido poupada aos ataques e à violência do conflito que se arrasta no país desde 2011.