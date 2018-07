80 mortos confirmados na Grécia

Enquanto o país vai tentando recompôr-se do horror e dos relatos de pessoas queimadas vivas, as equipas no terreno prosseguem as buscas à procura de elementos que permitam perceber o que aconteceu aos desaparecidos.

As buscas fazem-se casa a casa, propriedade a propriedade, e mais do que uma vez. Não se conhece o número exato de desaparecidos. As autoridades falam em dezenas.

A repórte da Eironews, Faye Doulgkeri conta que "as pessoas que estão à procura dos entes queridos são figuras trágicas. De fotografias na mão, andam pelas áreas queimadas, a implorar por informações. Usam também as redes sociais e a plataforma especial que foi criada para ajudar a encontrar as pessoas desaparecidas".

Nesta plataforma online, as pessoas podem colocar fotografias dos familiares e amigos desaparecidos e acrescentar informações sobre eles.

Os administradores da plataforma disseram aos repórteres a Euronews que houve dois casos de pessoas a enviarem informações falsa e pedem sensibilidade aos cidadãos para a tragédia que as famílias enfrentam.