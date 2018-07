Donald Trump anuncia novo acordo comercial com UE

Tamanho do texto

Os tempos nao têm sido fáceis para a relação EUA e União Europeia, mas Donald Trump prefere esquecer as mágoas e anunciou, ao lado de Jean-Claude Juncker, um novo acordo comercial entre as duas partes.

"Chegámos a um acordo: vamos trabalhar juntos para tarifas zero, outras barreiras a zero e zero subsídios em bens não auto-industriais", disse Trump.

Jean-Claude Juncker reforçou a ideia. "Tinha a intenção de fazer um acordo hoje e fizemos um acordo. Enquanto estivermos a negociar, a menos que uma das partes interrompa as negociações, adiamos novas tarifas e reafirmamos as tarifas existentes sobre o aço e o alumínio. Esta foi uma reunião boa e construtiva. Obrigado Donald ", disse o presidente da Comissão da UE.

Donald Trump completou o discurso aos jornalistas. "Este foi um dia em cheio para o comércio livre e justo, um dia muito grande, de facto, muito obrigado a todos."

Os dois líderes anunciaram também facilitar as importações de outros produtos como medicamentos, produtos médicos e soja.

Nos últimos meses, os EUA impuseram à UE taxas nas importações de alumínio e aço. Bruxelas respondeu com a mesma moeda. O conflito parece estar agora resolvido.